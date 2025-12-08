Ставки на старые тренды: что будет с курсом рубля до изменения «ключа»

«С начала декабря к основным валютам рубль укрепился на 0,5−1%. Тем не менее во второй половине 7 декабря рубль немного отступил от достигнутых максимумов, хотя это восстановление в принципе можно связать с фиксацией прибыли участниками рынка», — отметил эксперт.