Ставки на старые тренды: что будет с курсом рубля до изменения «ключа»

Дмитрий Рожков, директор казначейства «Цифра банк», оценил перспективы курса рубля до изменения главного фактора валютного рынка: ключевой ставки в конце декабря.

Источник: РИА "Новости"

На валютном рынке сохраняется тренд на укрепление рубля: в первую пятницу декабря в первой половине торгового дня курс рубля обновил многомесячные максимумы.

«С начала декабря к основным валютам рубль укрепился на 0,5−1%. Тем не менее во второй половине 7 декабря рубль немного отступил от достигнутых максимумов, хотя это восстановление в принципе можно связать с фиксацией прибыли участниками рынка», — отметил эксперт.

На стороне рубля по-прежнему выступает фактор высоких процентных ставок в экономике.

В краткосрочной перспективе баланс рисков складывается в пользу дальнейшего укрепления рубля в направлении годовых пиков, в области 74 рублей за один доллар США.

«С другой стороны, темпы укрепления рубля могут замедлиться по мере приближения заседания Банка России, на котором регулятор может снизить ключевую ставку на 50 б.п.», — прогнозирует он.

В зависимости от риторики регулятора влияние высоких процентных ставок (ключевого фактора в пользу укрепления рубля) может ослабнуть, что может обусловить консолидацию рубля на достигнутых уровнях или даже небольшое ослабление, в случае смягчения риторики Банка России.

