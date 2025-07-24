Ставка по «акции»: аналитики дали прогноз по решению Банка России в июле

Если регулятор будет смягчать монетарную политику более резкими темпами, это может перетряхнуть настроения на российском фондовом рынке.
Ключевая ставка — барометр, по которому финансовый рынок сверяет все свои действия. Чем ниже ставка, тем дешевле становятся банковские кредиты и менее привлекательны депозиты, и тем сильнее становится стимул искать доходность в других местах: например, на фондовом рынке.
«Важным аргументом в пользу смягчения ДКП будет вопрос об устойчивости дезинфляционных процессов. Как ранее отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, чтобы ключевая ставка “полностью транслировалась в экономику и инфляцию, требуется не менее трех кварталов”, — полагает старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин.
Снижение ставки в первую очередь ослабляет позиции консервативных инструментов: банковских депозитов и государственных облигаций.
Их доходность станет менее привлекательной, особенно с учетом инфляционных ожиданий. На этом фоне фондовый рынок может вызвать дополнительный интерес — особенно в глазах частных инвесторов, которые в последние годы активно интересуются биржевыми инструментами для возможной замены вложений в банковские депозиты. Их поведение сильно зависит от того, насколько резким окажется будущее снижение ставки.
Возможные сценарии
Накануне решения ЦБ 25 июля участники рынка активно обсуждают последствия не только самого факта снижения, но и его масштаба. Рассматриваются сценарии, по которым учетная ставка «упадет» сразу на 2 или даже 3 процентных пункта и кардинально изменит поведение большинства инвесторов.
Особенно остро это ощущают частные инвесторы: большинство из них не готовы мириться с резким снижением годовым процентов по вкладам, когда потенциальная доходность на акциях вместе с дивидендами может быть выше.
Рассмотрим три возможных сценария по снижению базовой ставки регулятором.
Если ЦБ будет действовать осторожно и снизит ключевую ставку на 0,5−1 п.п., то рынок воспримет это как мягкий сигнал со его стороны: экономика, конечно, требует поддержки, но угрозы на рынке финансовой розницы пока нет. В таком случае интерес к вложениям в акции вырастет умеренно — инвесторы просто добавят в портфель бумаги крупнейших компаний и интересные дивидендные истории, доходность по которым в большинстве случаев можно предусмотреть загодя.
А вот снижение сразу на два процентных пункта может быть воспринято рынком, как приглашение к более активным действиям. Это может спровоцировать волну покупок в спекулятивном сегменте рынка, где риски выше, но и потенциальная доходность может быть привлекательнее. К тому же резкое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ усилит спекулятивную активность — появятся новые краткосрочные идеи, хайпы, увеличится рост интереса к первичным размещениям акций (IPO) и вложениям в новые биржевые фонды (ETF).
Если же регулятор пойдет на радикальный шаг и снизит ставку сразу на три пункта, то реакция может оказаться менее предсказуемой. Такое решение может быть расценено как тревожный сигнал: экономика требует мощной перезагрузки. В этом случае инвесторы поведут себя либо крайне активно, либо настороженно — смело перейдут в акции с повышенным риском, либо зафиксируют прибыль и уйдут в кэш в ожидании окончания турбулентности на финансовом рынке.
«С большой вероятностью Банк России снизит ставку на 100−200 б.п., скорее даже склоняемся к 200 б.п. Полагаем, что сигнал останется нейтральным (что дальнейшие решения будут зависеть от данных), все-таки риски ускорения инфляции, прежде всего за счет ослабления рубля, никуда не исчезли», — считает Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Новый поворот
Опыт последних лет показывает, что россияне чутко реагируют на изменение ставок. После каждого смягчения ДКП в стране растет количество открытых брокерских счетов и и индивидуальных инвест-счетов (ИИС). Люди стремятся выйти за пределы банковских продуктов и искать доходность на фондовом рынке.
«Мы полагаем, что ставки по вкладам продолжат быстро снижаться в ближайшие недели. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам первой декады июля снизилась до 17,9% — это минимум за 10 месяцев. Мы ожидаем, что в ближайшие недели (после заседания 25 июля) банковские ставки по депозитам уйдут в район 16%», — прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
И хотя, в общем, этот тренд позитивен для фондового рынка, важно помнить: стремительный рост активности не всегда означает рост осознанности.
Многих инвесторов манит доходность, но пугает просадка, и в условиях высокой волатильности это может привести к эмоциональным поступкам на рынке и последующим ошибкам.
«Рынок учитывает не только возможные июльские решения, но и траекторию ключевой ставки на горизонте в несколько лет. Поэтому реакции рынка сложно предсказывать. Если Банк России снизит ключевую ставку на 2 п.п. до 18% и даст умеренно мягкий сигнал, то это, вероятно, будет соответствовать текущим ожиданиям рынка (за полторы недели до заседания) и не приведет к дополнительному росту котировок», — рассуждает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».
Инвестируй не спеша
Снижение ставки несет и потенциальные риски. Слишком быстрое смягчение может оказать давление на рубль, а приток капитала на рынок — привести к перегреву отдельных секторов. При этом внешние факторы, включая санкции и геополитику, продолжают ограничивать доступ на российский фондовый рынок иностранных инвесторов. Это значит, что рост рынка в первую очередь зависит от внутреннего спроса — со стороны частных и институциональных игроков.
Кроме того, в условиях снижения ставок усиливается значение грамотного управления капиталом. Простой перенос денег из депозитов в акции без четкого понимания рисков может привести к убыткам. Для устойчивого роста фондового рынка важны не только низкие ставки, но и повышение финансовой грамотности населения.
«Мы полагаем, что (…) сейчас разумно держать часть портфеля в акциях, длинных ОФЗ и надежных корпоративных облигациях с постоянным купоном.(…) Фонды ликвидности и надежные флоатеры (облигации с плавающим доходом — прим. ред.) позволят получить текущий высокий доход (19−22%) и защитить портфель от возможного ухудшения внешних условий, сохранения двузначной инфляции и дополнительного повышения ключевой ставки (пессимистичный сценарий). На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото», — делится экспертным мнением Михаил Васильев из «Совкомбанка».
Снижение ключевой ставки — это шанс для фондового рынка показать свою силу, а для части инвесторов пересмотреть стратегию своих действий. Масштаб эффекта будет зависеть от глубины снижения и от того, насколько быстро участники рынка адаптируются к новым условиям. В любом случае, период дешевых денег в российской экономике снова возвращается, и фондовый рынок вполне готов к новой волне интереса. Главное — подойти к нему с холодной головой и длинным горизонтом для вложений.
«Так или иначе, сокращение ключевой шагом более 100 б.п. — хорошая новость для рынка акций, но по большей части такое решение уже заложено в цены, поэтому мы ждем сдержанно позитивной реакции индекса Мосбиржи, который может до конца июля протестировать 2900 п., и одновременного постепенного ослабления рубля с ближайшей целью 80 рублей за доллар, которая тоже может быть достигнута еще в этом месяце», — заключает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
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