Ставка по «акции»: аналитики дали прогноз по решению Банка России в июле

Если ЦБ будет действовать осторожно и снизит ключевую ставку на 0,5−1 п.п., то рынок воспримет это как мягкий сигнал со его стороны: экономика, конечно, требует поддержки, но угрозы на рынке финансовой розницы пока нет. В таком случае интерес к вложениям в акции вырастет умеренно — инвесторы просто добавят в портфель бумаги крупнейших компаний и интересные дивидендные истории, доходность по которым в большинстве случаев можно предусмотреть загодя.

А вот снижение сразу на два процентных пункта может быть воспринято рынком, как приглашение к более активным действиям. Это может спровоцировать волну покупок в спекулятивном сегменте рынка, где риски выше, но и потенциальная доходность может быть привлекательнее. К тому же резкое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ усилит спекулятивную активность — появятся новые краткосрочные идеи, хайпы, увеличится рост интереса к первичным размещениям акций (IPO) и вложениям в новые биржевые фонды (ETF).