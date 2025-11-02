Ставка на прорыв: в каких технологиях Китай хочет установить гегемонию

Китайские пятилетние планы — важный индикатор потенциального развития второй (или по ВВП ППС — первой) экономики мира. Этот уже 15-й по счету. Первоначально, в эпоху Мао Цзэдуна, они означали примерно то же, что и в СССР тех времен: строгую фиксацию того, что и в каком количестве нужно произвести и построить в командной экономике, а также за счет чего этого предстоит добиться (получалось не всегда). После первой стадии реформ и перехода на рыночную структуру экономики это скорее общее целеполагание, для выполнения которого разрабатываются нужные механизмы — как финансовые, так и законодательные. Льготы, субсидии и другие стимулирующие меры являются ключевыми, а важнейшая роль в реализации конкретных программ принадлежит провинциям — экономика Китая в отличие от политики сильно децентрализована.