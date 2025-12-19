Ставка — 16%: почему ЦБ сделал осторожный шаг и что это значит для экономики и рынков

Формально снижение выглядит как аккуратное и сдержанное смягчение ДКП, однако по своему смыслу решение довольно важное. Оно показывает, что период предельно жесткой денежно-кредитной политики постепенно продолжает смягчаться и переходит в нисходящий тренд, хотя говорить о быстром и масштабном снижении ставки пока рано.
«Ключевая ставка в реальном выражении (т.е. за вычетом инфляции) остается высокой, что поможет сдержать предстоящее ускорение инфляции и охладить повышенные инфляционные ожидания. Кроме этого, денежно-кредитная политика действует на экономику и инфляцию с лагом (3−6 кварталов), поэтому ставка, вероятно, продолжит снижаться, чтобы не допустить переохлаждения экономики», — считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Почему вариант сохранения ставки отпал.
Основной причиной стала динамика инфляции. В ноябре и начале декабря рост цен заметно замедлился, и этот факт практически исключил сценарий сохранения ставки на уровне 16,5%. Фактическая инфляция оказалась ниже тех ожиданий, которые еще недавно закладывались Банком России и рынком. Дополнительно сыграло роль общее охлаждение спроса в экономике, постепенное выравнивание ситуации на рынке труда и относительно стабильный курс рубля.
В таких условиях дальнейшее удержание ставки на прежнем уровне выглядело бы чрезмерно жестким шагом и могло начать создавать риски уже не для инфляции, а для деловой активности. Поэтому регулятору было важно показать готовность реагировать на улучшение макроэкономической картины. Вопрос заключался лишь в том, насколько решительным должен быть этот шаг.
«Поскольку снижение ключевой ставки представляет собой скромный шаг в 50 б.п., видимого воздействия на рубль оно не окажет. Тем не менее по мере дальнейшего снижения ключевой ставки давление на рубль будет усиливаться вследствие формирования дефицита предложения иностранно валюты на внутреннем рынке на фоне снижения экспортных поступлений и объема операций Минфина и Банка России в сочетании с более заметным восстановлением импорта», — полагает Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер».
Выбор между быстрым и осторожным снижением.
Аргументы в пользу снижения ставки сразу на 100 базисных пунктов действительно бы выглядели убедительно. По итогам года инфляция может оказаться в диапазоне 5,5−6,0% в годовом выражении, то есть ниже большинства прежних прогнозов. На валютном рынке выросла волатильность, однако рубль в целом сохраняет устойчивость. Этому способствовали улучшение геополитического фона и приток валютной выручки на счета экспортеров осенью. Если позитивные ожидания по внешней политике сохранятся, потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным, а значит, дезинфляционный эффект курса продолжит работать.
Параллельно снижается напряженность на рынке труда. Отраслевые показатели, включая hh-индекс, указывают на ослабление дефицита рабочей силы, который ранее подталкивал рост зарплат. Темпы роста экономики также заметно замедлились: за январь-сентябрь 2025 года ВВП вырос примерно на 1% год к году после 4,3% по итогам 2024 года. На этом фоне Банк России демонстрирует достаточно спокойное отношение к возможному оживлению кредитования во второй половине 2025 года и не рассматривает его как немедленную угрозу ценовой стабильности.
Почему регулятор все же выбрал осторожность.
Несмотря на улучшение ряда показателей, проинфляционные риски сохраняются. В последние месяцы растут инфляционные ожидания как у бизнеса, так и у населения, а именно этот фактор традиционно вызывает у Банка России наибольшую обеспокоенность. Денежные агрегаты также растут несколько быстрее комфортных уровней. Кроме того, впереди остаются решения, эффект от которых пока сложно точно оценить, в том числе предстоящее повышение НДС и тарифов, способное дать дополнительный импульс росту цен.
Отдельным источником неопределенности остается геополитическая ситуация. Хотя текущий фон выглядит лучше, чем перед октябрьским заседанием Банка России, риск ухудшения полностью не исчез. В такой обстановке резкое снижение ставки могло бы усилить инфляционные ожидания и создать ощущение преждевременного смягчения политики.
Именно поэтому шаг на 50 базисных пунктов стал компромиссным решением. Он позволяет Банку России постепенно «нащупать» уровень ключевой ставки, при котором баланс между поддержкой экономики и контролем инфляции остается устойчивым. При этом последовательность и понятность действий регулятора особенно важны в условиях внешней нестабильности, когда доверие к денежно-кредитной политике само по себе играет большую роль.
Как ставка 16% отразится на экономике и банковском секторе.
Снижение ключевой ставки до 16% не приведет к резкому ускорению экономики в ближайшее время, но задает важный ориентир на следующий год. Для банков это сигнал к постепенному пересмотру ставок по кредитам и вкладам. В розничном сегменте можно ожидать плавного снижения доходности депозитов и ставок по потребительским кредитам. При этом ипотека и автокредиты.
останутся дорогими, что будет сдерживать чрезмерный рост спроса.
Для бизнеса эффект проявится скорее во второй половине года. Стоимость заемных средств начнет снижаться, что поддержит инвестиционные планы, прежде всего в секторах, ориентированных на внутренний рынок. В то же время банки, вероятно, сохранят осторожный подход к рискам и будут активнее кредитовать финансово устойчивые компании.
«Мы полагаем, что в ближайшие недели ставки по депозитам и ставки по кредитам могут снизиться на сопоставимую величину (в пределах 50 б.п.). По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам первой декады декабря составила 15,6% (при годовой инфляции 5,8%). Мы считаем, что открывать депозит сейчас по-прежнему выгодно, т.к. можно зафиксировать реальную (за вычетом инфляции) доходность. В следующем году мы ожидаем постепенного снижения ставок по депозитам и кредитам вслед за ключевой ставкой. В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовым к длительному сохранению жесткой монетарной политики», — рассуждает Михаил Васильев из «Совкомбанка».
Рынки, инфляция и курс рубля.
Фондовый рынок воспринял снижение ставки на 50 базисных пунктов умеренно позитивно. Для акций и облигаций российских компаний это означает небольшое снижение ставок дисконтирования и улучшение оценок, особенно для эмитентов с высокой долговой нагрузкой. Наибольшую поддержку могут получить компании, работающие на внутренний спрос, а также финансовый сектор. Экспортные компании в большей степени будут зависеть от динамики рубля и внешней конъюнктуры.
«Рынок на максимумах за три месяца, и подъем Индекса МосБиржи был не столько на ожиданиях секвестра ставки ЦБ, сколько на надеждах геополитической деэскалации. Реакция на ставку может быть локальной по величине и скоротечной. Фактор ставки важен в курсе акций, но реальная переоценка произойдет чуть позже, при более низкой стоимости фондирования. Так, на конец будущего года мы ждем ставку на 12%, тогда оценка бенчмарка — 3500 п. с учетом дивидендом, или +26% от текущих чуть ниже 2800 п. В фаворитах видит акции банковского сектора, ритейла и ИТ-отрасли», — прогнозирует Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».
В краткосрочной перспективе снижение ставки вряд ли приведет к ускорению инфляции. Цены на продукты и товары первой необходимости, скорее всего, продолжат расти умеренными темпами, отражая баланс между сдержанным спросом и издержками производителей. В среднесрочной перспективе ключевую роль будут играть фискальные решения, тарифная политика и устойчивость дезинфляционных факторов.
Курс рубля в ближайшие месяцы, вероятно, отреагирует на снижение ставки спокойно. Его будут поддерживать экспортные поступления и осторожный оптимизм, связанный с переговорами с США. В более длительной перспективе влияние ставки может усилиться, однако при сохранении позитивного геополитического фона и контролируемой инфляции ослабление рубля, если и произойдет, будет постепенным.
«В следующем году ожидаем доллар выше 85, евро по 100, юань на 12. В моменте из-за типично высокой волатильности валютного рынка не исключается подход доллара к круглым 90», — заключает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
В целом решение Банка России выглядит взвешенным. Ставка на уровне 16% становится переходной точкой, которая позволяет экономике адаптироваться к меняющимся условиям, а регулятору — сохранить контроль над инфляцией в период, когда неопределенность все еще остается одним из ключевых факторов.