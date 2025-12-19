Ставка — 16%: почему ЦБ сделал осторожный шаг и что это значит для экономики и рынков

«Рынок на максимумах за три месяца, и подъем Индекса МосБиржи был не столько на ожиданиях секвестра ставки ЦБ, сколько на надеждах геополитической деэскалации. Реакция на ставку может быть локальной по величине и скоротечной. Фактор ставки важен в курсе акций, но реальная переоценка произойдет чуть позже, при более низкой стоимости фондирования. Так, на конец будущего года мы ждем ставку на 12%, тогда оценка бенчмарка — 3500 п. с учетом дивидендом, или +26% от текущих чуть ниже 2800 п. В фаворитах видит акции банковского сектора, ритейла и ИТ-отрасли», — прогнозирует Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».