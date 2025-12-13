Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, сообщила канцелярия британского премьера.

Источник: AP 2024

«Премьер-министр поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… обсуждение было сосредоточено на продолжающейся работе по продвигаемому США мирному плану… они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов», — говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше