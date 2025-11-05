Ричмонд
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России, до 2034 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что заявка на регистрацию бело-зеленого лого с сиреной была подана в мае 2024 года, а в ноябре 2025 года ведомство приняло решение о ее официальной регистрации.

Новый товарный знак предоставляет компании право на организацию работы кофеен, включая обслуживание навынос, продажу чайных и кофейных напитков, фильтров для кофе, посуды, а также на внедрение программ лояльности для клиентов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

