Стало известно, сколько зарплат нужно на первоначальный взнос в первичке

«То есть, по стране в целом не 14, а 17 зарплат. В Москве и Петербурге — не 20, а 24 зарплаты. Это связано с тем, что средняя цена метра в новостройках на 25% больше, но сами квартиры в новостройках — компактнее», — пояснил он.