Стало известно, сколько зарплат нужно на первоначальный взнос в первичке

Как отметил Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитики, чтобы купить квартиру на «первичке», нужно примерно на 20% больше зарплат, чем на «вторичку».
«То есть, по стране в целом не 14, а 17 зарплат. В Москве и Петербурге — не 20, а 24 зарплаты. Это связано с тем, что средняя цена метра в новостройках на 25% больше, но сами квартиры в новостройках — компактнее», — пояснил он.
Есть и еще одна особенность сделок со строящимся жильем — там выше вероятность получить одобрение по декларируемому минимальному размеру первого вноса (20%), тогда как на «вторичке» это, скорее, исключение, добавил аналитик.
Андрей Сироткин, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия», рассказал, что, если взять среднюю стоимость жилья в Москве, то стоимость однокомнатной квартиры порядка 40 квадратов в столице составляет около 16 млн рублей, квартира порядка 60 квадратов обойдется в 23−24 млн, трехкомнатная квартира в 80 квадратов стоит порядка 30−34 млн рублей.
По его словам, для расчета необходимого числа зарплат для покупки нужно учесть многие факторы: условия, под которые берется ипотека, размер реального располагаемого дохода, количество комнат в квартире, а также готовность человека к жертвам и экономии.
Так, например, чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, копить придется от 3 до 9 лет, в зависимости от доходов. При этом, отмечает Андрей Сироткин, накопление на первоначальный взнос можно ускорить, откладывая пассивный доход, оптимизируя расходы и используя вложения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».