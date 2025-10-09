Стало известно, сколько «трешек» можно купить за переплату по ипотеке

В Санкт-Петербурге средневзвешенная стоимость трехкомнатной квартиры оценивается в 9 964 100 рублей. Для заемщиков ипотечный платеж на 20 лет составит 144 861 рублей в месяц при первоначальном взносе от 1 992 820 рублей. По итогам срока общая сумма выплат достигнет 26 795 259 рублей. Эта сумма также эквивалентна стоимости двух аналогичных объектов недвижимости в городе.