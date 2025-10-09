Ричмонд
Стало известно, сколько «трешек» можно купить за переплату по ипотеке

Редакция Финансов Mail подсчитала, сколько квартир можно приобрести за переплату по ипотеке на покупку трехкомнатной квартиры в шести крупнейших городах России в октябре 2025 года.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Москва

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Москве составляет 17 794 850 рублей. При оформлении ипотеки сроком на 20 лет ежемесячный платеж в среднем достигает 258 706 рублей, а минимальный первоначальный взнос — 3 558 970 рублей. Общая сумма переплаты составит 47 853 555 рублей. Эта сумма сопоставима с ценой двух аналогичных квартир в столице.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге средневзвешенная стоимость трехкомнатной квартиры оценивается в 9 964 100 рублей. Для заемщиков ипотечный платеж на 20 лет составит 144 861 рублей в месяц при первоначальном взносе от 1 992 820 рублей. По итогам срока общая сумма выплат достигнет 26 795 259 рублей. Эта сумма также эквивалентна стоимости двух аналогичных объектов недвижимости в городе.

Новосибирск

В Новосибирске средняя цена трехкомнатной квартиры находится на отметке 4 737 460 рублей. При ипотеке ежемесячный платеж составит 68 874 тыс. рублей, минимальный взнос — от 947 492 рублей. За 20 лет общая сумма выплат достигнет 12 739 883 рублей. Этого достаточно для приобретения двух подобных квартир по текущей средней рыночной цене.

Екатеринбург

В Екатеринбурге средняя стоимость трехкомнатной квартиры составляет 5 384 970 рублей, при этом средний платёж по ипотеке на 20 лет — 78 288 рублей ежемесячно, первоначальный взнос — 1 076 994 млн рублей. Совокупная переплата по ипотеке составит 14 481 154 рублей — эквивалент еще двух аналогичных жилых объектов.

Казань

В Казани «трешка» обойдется в 6 348 230 рублей. На протяжении 20 лет платеж по ипотеке будет достигать 92 292 рублей при минимальном первоначальном взносе 1 269 646 рублей. Полная сумма переплаты по кредиту составит 17 071 534 рублей, что также сопоставимо со стоимостью двух аналогичных квартир в городе.

Красноярск

В Красноярске средняя цена трехкомнатной квартиры составляет 5 973 240 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке — 86 840 рублей, минимальный первый взнос — 1 194 648 рублей. За 20 лет общая переплата составит 16 063 118 рублей, что эквивалентно сумме, необходимой для приобретения двух квартир аналогичной категории.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».