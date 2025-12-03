Стало известно, сколько россияне потеряли на покупке долларов в конце 2024 года

«Расчеты показывают, что вклад в рублях на год в конце ноября — начале декабря 2024 года принес бы более 50 тыс. рублей выгоды по сравнению с покупкой долларов из расчета на каждые 100 тыс. рублей. Если учитывать еще и комиссию при валютных операциях, разница оказывается еще заметнее», — отметил Балынин.