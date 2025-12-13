Стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол

Почти каждый второй (46%) при составлении новогоднего меню старается соблюдать его традиционность — чтобы на столе обязательно были бутерброды с икрой, оливье и другие привычные закуски. Но при этом практически столько же опрошенных (44%) стремятся добавлять новые вкусы. Треть респондентов (33%) выбирают легкие и полезные блюда, а 29% — то, что быстро готовится.