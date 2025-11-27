Стало известно, сколько россиян получают в наследство долги

«По данным на октябрь 2025 года, уровень отказов по заявкам на розничные кредиты достиг 82%, а совокупная задолженность граждан — 34,6 трлн рублей. При вступлении в наследство граждане могут получить не только имущество, но и обязательства. К числу долгов, переходящих к наследникам, относятся потребительские кредиты, ипотека, неоплаченные коммунальные платежи, налоговая задолженность, штрафы и другие административные санкции. При этом ряд обязательств не переходит по наследству», — отметила Байгузина.