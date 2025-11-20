Стало известно, сколько получают бухгалтеры

С января по начало октября 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 220 тыс. вакансий для бухгалтеров. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (87 тыс., или 39% от общего объема). За ним следуют Приволжский (38,1 тыс,. или 17%), Северо-Западный (29,1 тыс., или 13%), Сибирский (22,3 тыс., или 10%), Южный (18,8 тыс., или 8%), Уральский (17,2 тыс., или 8%), Дальневосточный (10,6 тыс., или 5%) и Северо-Кавказский (3,7 тыс., или 2%) федеральные округа.