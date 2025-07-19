Стало известно об убытках американских фермеров из-за антироссийских санкций

Отмечается, что в прошлому году Соединенные Штаты импортировали удобрения из России на сумму $1,3 млрд, в основном это были карбамид и карбамидно-аммиачная селитра, которые очень важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Введение таких высоких пошлин может значительно повысить расходы фермеров, которые и так «находятся в тяжелой финансовой ситуации» из-за низких цен на сельхозпродукцию.