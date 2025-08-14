Стало известно, на какую зарплату рассчитывают зумеры

Зумеров, они же поколение Z, называют людей, родившихся примерно с 1995—1997 годов по 2010—2012 годы.
Как показал опрос, представители поколения Z чаще всего просят у работодателей при трудоустройстве следующий уровень заработка: до 30 тыс. рублей — 2%; от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — 10%; от 50 тыс. до 70 тыс. рублей — 26%; от 70 тыс. до 100 тыс. рублей — 33%; от 100 тыс. рублей — 29%.
Кроме того, 55% респондентов отметили, что при трудоустройстве им важно иметь поддержку илициатив и новаторских идей. Еще 45% выступили за работу в дружелюбной атмосфере.
По 37% респондентов высказались, что им нужно иметь открытые и прозрачные коммуникации и видеть четкую систему обратной связи и оценки работы. А вот иметь возможность влиять на принятие решений нужно 31% опрошенных.
В опросе приняли участие, в том числе, работодатели. Так, 67% отметили среди основных трудностей при оценке профессиональных навыков кандидатов поколения Z недостаток опыта работы, 40% — сложность в оценке гибких навыков, 40% — трудности с оценкой практических знаний и умений, 28% — неумение презентовать свои навыки и достижения.
