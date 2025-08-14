Стало известно, на какую зарплату рассчитывают зумеры

Как показал опрос, представители поколения Z чаще всего просят у работодателей при трудоустройстве следующий уровень заработка: до 30 тыс. рублей — 2%; от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — 10%; от 50 тыс. до 70 тыс. рублей — 26%; от 70 тыс. до 100 тыс. рублей — 33%; от 100 тыс. рублей — 29%.