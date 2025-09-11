Стало известно, когда все российские компании будут использовать ИИ

«В работе с ИИ человек — это прежде всего не контролер, а постановщик задачи и субъект, который принимает решения. Потому что только человеку решать, что делать с результатом работы нейросети — использовать или как-то дальше модифицировать запрос, уточнять информацию, дополнять или нет. Хотя это, конечно, не относится к ИИ-агентам. То есть к замкнутым автономным решениям, которые настроены таким образом, что “галлюцинации” и ошибки сведены уже к нулю, и это замкнутый контур, где не нужен ни контроль, ни принятие решений», — заключил Суханов.