Стало известно, когда россияне чаще всего используют курьерскую доставку

По данным исследования, летом число платежей за такие заказы на фоне комфортной летней погоды снизилось на 6% относительно весны. Средний чек платежа за курьерские услуги летом 2025 году составил 2 860 рублей. При этом осенью, когда россияне возвращаются с летних каникул, данный показатель вырос относительно лета на 21%, а средний чек составил 3 059 рублей.
Также, как показало исследование, большинство покупателей, выбирая способ платежа за заказ с курьерской доставкой, предпочитают оплачивать его не во время оформления, а позже, при получении, с возможностью лично проверить качество товаров. Так, офлайн-платежи за заказы с доставкой лидируют в 2025 году. На них приходится 85% от всех таких операций, а на онлайн оставшиеся 15%.
Средняя сумма платежа в онлайне за заказ с курьерской доставкой в 2025 году составила 3 838 рублей, тогда как в офлайне — 2 800 рублей.
В рамках исследования банка «Русский стандарт» были изучены количество и средние чеки онлайн- и офлайн-платежей в категории «курьерская доставка» зимой 2024−2025 годов, весной и летом 2025 года, а также осенью 2024 и в сентябре 2025 годов.