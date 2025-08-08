Стало известно, какие китайские автобренды могут уйти из России

«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего для него это не сулит», — сообщил Иванов «Газете.Ru», рассуждая о перспективах работы в России марок, у которых низкий показатель продаж.
Иванов отметил, что массовым брендам для прибыли необходимо продавать 70−80 автомобилей в месяц на один шоурум. Продажи 40−50 машин в месяц означают работу «в ноль», а меньше — убытки.
При этом в пресс-службе Kaiyi заявили, что не планируют уходить с российского рынка.
Эксперт добавил, что слабо продаются и компактные электромобили Ora и гибридные кроссоверы Wey, которые вывел на российский рынок концерн Great Wall Motor. За первое полугодие реализовано менее 300 автомобилей Ora и 1,1 тыс. — Wey.
У китайской марки Livan с января по июнь на учет в ГИБДД встало 744 автомобиля против 1,7 тыс. годом ранее. А производящаяся на «Автоторе» марка Kaiyi продала за полгода 3,3 тыс. машин против 3,7 тыс. годом ранее.
