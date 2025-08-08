Стало известно, какие китайские автобренды могут уйти из России

«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего для него это не сулит», — сообщил Иванов « Газете.Ru », рассуждая о перспективах работы в России марок, у которых низкий показатель продаж.