Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие китайские автобренды могут уйти из России

Китайские машины рискуют уйти из России по причине отказа дилеров работать с ними на фоне низкого спроса, заявил директор по продажам «Рольфа» Николай Иванов «Газете.Ru».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего для него это не сулит», — сообщил Иванов «Газете.Ru», рассуждая о перспективах работы в России марок, у которых низкий показатель продаж.

Иванов отметил, что массовым брендам для прибыли необходимо продавать 70−80 автомобилей в месяц на один шоурум. Продажи 40−50 машин в месяц означают работу «в ноль», а меньше — убытки.

При этом в пресс-службе Kaiyi заявили, что не планируют уходить с российского рынка.

Эксперт добавил, что слабо продаются и компактные электромобили Ora и гибридные кроссоверы Wey, которые вывел на российский рынок концерн Great Wall Motor. За первое полугодие реализовано менее 300 автомобилей Ora и 1,1 тыс. — Wey.

У китайской марки Livan с января по июнь на учет в ГИБДД встало 744 автомобиля против 1,7 тыс. годом ранее. А производящаяся на «Автоторе» марка Kaiyi продала за полгода 3,3 тыс. машин против 3,7 тыс. годом ранее.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше