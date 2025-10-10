Ричмонд
Стало известно, как изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

В России с 1 марта 2026 года переносят крайний срок оплаты ЖКХ, платить можно будет до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — рассказал Аксененко.

Парламентарий напомнил, что большинство россиян получают заработную плату в период с 10 по 15 число. При этом установленный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг приходится на 10 число, что приводит к накоплению пеней за просрочку платежа до момента получения зарплаты.

Он отметил, что подобные жалобы от граждан поступали регулярно. Новая уточненная схема расчетов позволит защитить добросовестных плательщиков от начисления штрафов и пеней, возникающих из-за несовпадения дат выплаты зарплаты и срока оплаты ЖКУ.

Данная мера направлена на устранение этого несоответствия и сокращение количества задолженностей по жилищно-коммунальным платежам, заключил Аксененко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».