Стало известно, как изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

Парламентарий напомнил, что большинство россиян получают заработную плату в период с 10 по 15 число. При этом установленный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг приходится на 10 число, что приводит к накоплению пеней за просрочку платежа до момента получения зарплаты.