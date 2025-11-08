Стало известно, как избежать внесудебного взыскания налоговых долгов

Долги по налогам и другим обязательным платежам в России, а также пени и штрафы с 1 ноября могут быть списаны с банковских счетов налогоплательщиков в досудебном порядке, а чтобы этого не произошло, должнику необходимо уведомить ФНС о своем несогласии с решениями налоговых органов, выяснило РИА Новости.