Назван средний размер социальной пенсии в России в 2026 году

Средняя социальная пенсия достигнет 16,6 тысячи рублей в 2026 году. Такой прогноз представило РИА Новости.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Депутат Госдумы Алексей Говырин из фракции «Единая Россия» ранее сообщил о том, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля.

По расчетам РИА Новости, после этой индексации средний размер такой пенсии составит 16,6 тысячи рублей. Социальную пенсию государство назначает нетрудоспособным гражданам по старости, инвалидности или потере кормильца в тех случаях, когда у человека отсутствует необходимый страховой стаж и минимальная сумма пенсионных баллов.

