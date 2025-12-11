Назван средний размер социальной пенсии в России в 2026 году

По расчетам РИА Новости, после этой индексации средний размер такой пенсии составит 16,6 тысячи рублей. Социальную пенсию государство назначает нетрудоспособным гражданам по старости, инвалидности или потере кормильца в тех случаях, когда у человека отсутствует необходимый страховой стаж и минимальная сумма пенсионных баллов.