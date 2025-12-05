Ссуды и последствия: рост просроченных долгов грозит банковским кризисом

В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «Известия» ознакомились с их докладом. На октябрь доля «плохих» ссуд — тех, по которым не платят более трех месяцев, — достигла 7%. Критическим считается уровень в 10%. При этом за девять месяцев объем проблемных займов вырос в 1,6 раза и превысил 2 трлн рублей. Основные причины — высокие ставки и рост долговой нагрузки, замедление потребкредитования и ухудшение финансового положения компаний. К чему это может привести и как оценивают ситуацию в ЦБ — в материале «Известий».
При каких условиях возникнет банковский кризис в России
В России до октября следующего года может возникнуть системный банковский кризис. Такой риск аналитики ЦМАКП оценивают как средний, говорится в их докладе «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?», с которым ознакомились «Известия».
Согласно докладу, системный банковский кризис — это ситуация, когда происходит хотя бы одно из следующих событий:
доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
клиенты массово снимают деньги со счетов и вкладов;
для предотвращения последствий после вышеуказанных ситуаций проводится срочная реорганизация или национализация значительной части финорганизаций (более 10%) либо крупная разовая поддержка — свыше 2% ВВП — со стороны государства или компаний.
Аналитики отмечают, что сейчас ни одно из этих условий не выполняется. Однако рост доли «плохих» ссуд в общем кредитном портфеле банков говорит о риске кризиса в будущем. «Плохими» долгами называют займы, по которым просрочка превышает 90 дней и вероятность возврата крайне низкая.
По данным БКИ «Скоринг бюро», на октябрь совокупный объем «плохих» долгов достиг 2,3 трлн рублей, говорится в документе ЦМАКП. За девять месяцев этот показатель вырос в 1,6 раза — сильнее, чем за весь прошлый год (490 млрд против 302 млрд в 2024-м).
Дело в том, что постепенно ухудшается качество портфеля необеспеченных потребкредитов, выданных во второй половине 2023-го и в начале 2024-го по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории, пояснил «Известиям» ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов. Кроме того, начинают проявляться риски по старым ипотекам, оформленным на пике спроса на льготные программы.
Основная угроза — в возможном эффекте домино. Сокращение выпуска и прибыли в реальном секторе на фоне высоких ставок может вызвать рост неплатежей по корпоративным кредитам, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Это, в свою очередь, ухудшит достаточность капитала банков, а также способно вызвать нервозность вкладчиков.
В ЦБ сообщили «Известиям», что там, в свою очередь, не видят оснований ожидать банковского кризиса. По данным регулятора, сейчас проявились главным образом риски в рознице. В необеспеченном сегменте просрочка за 10 месяцев достигла 12,9%, прибавив 3,9 п.п., но эти ссуды более чем на 90% покрыты резервами, уточнили там.
По корпоративному портфелю существенных проблем в ЦБ также не видят. Там сказали, что доля «плохих» кредитов не превышает 5%, они тоже почти на 90% закрыты резервами и залогами. Еще около 7% составляют потенциально проблемные займы, по которым банки продолжают активную работу, включая реструктуризации.
Почему растут просрочки у бизнеса
— Поскольку кредитование населения перестало расти, проблемные долги становятся всё заметнее. Кроме того, высокая ключевая, доходившая до 21%, серьезно усилила долговую нагрузку, — подчеркнул Федор Сидоров.
Значительная часть «плохих» долгов скрывается под видом реструктуризаций, отметил Ренат Ахметов из ЦМАКП. В 2022—2025 годах было пересмотрено около 2,4 трлн кредитов населению — это 6,2% совокупного розничного портфеля банков на октябрь.
— При этом только за первые три квартала 2025-го объем реструктуризаций в рознице достиг 858 млрд рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го, — отметил эксперт.
В корпоративном сегменте к концу III квартала была пересмотрена пятая часть портфеля кредитов юрлиц и МСП, уточнил аналитик. По его словам, без мер ЦБ по облегчению долговой нагрузки населения и компаний, введенных после кризисов 2020 и 2022 годов, масштабы проблем были бы серьезнее.
Регулятор указывает, что на фоне замедления экономики главной уязвимостью становится кредитный риск, напомнил Ренат Ахметов. И речь идет уже не о рознице, а о бизнесе. У ряда компаний ухудшается финансовое положение, а экспортные отрасли теряют доходы из-за снижения внешнего спроса и цен. Эксперт считает, что кризис «плохих долгов» в корпоративном сегменте может начаться в III-IV кварталах следующего года.
Почему у россиян все больше «плохих» кредитов
Как рассказали в «Скоринг бюро», россияне тоже стали чаще задерживать выплаты по потребкредитам. На ноябрь доля займов с просрочкой от трех месяцев достигла 14,2%, увеличившись за год на 4 п.п.
По данным БКИ, длительная просрочка растет во всех сегментах: быстрее всего — в ипотеке (+75% за год), автокредитах (+53%) и кредитных картах (+38%).
Рост просрочки в потребкредитовании показывает, что рынок перестраивается, считает гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. По его словам, банки снижают объем рискованных выдач из-за жестких требований, а ранее накопленные проблемные кредиты продолжают давить на систему. В результате условия для заемщиков с высоким риском могут стать дороже.
Такая динамика делает особенно важным развитие досудебных механизмов реструктуризации долгов: без них сочетание растущей просрочки и ограниченного кредитования формирует для многих заемщиков замкнутый круг, подытожил эксперт.
В Национальном бюро кредитных историй тоже подтвердили рост просрочки. По данным НБКИ, на начало ноября доля проблемной задолженности в необеспеченном сегменте достигла почти 13%, рассказал директор по маркетингу БКИ Алексей Волков.
Рост просрочки свыше 90 дней — естественная реакция портфеля на сокращение новых выдач, которое началось во второй половине 2024 года, отметил вице-президент по розничным рискам банка «Дом.РФ» Роман Евдокимов.
В ВТБ сообщили, что значимого увеличения просрочки по кредитам не фиксируют, однако теперь там более строго оценивают платежеспособность клиентов. В «Сбере» же отмечают небольшой рост проблемных кредитов вслед за общерыночными трендами. При этом в банке указывают, что после снижения ключевой ставки и возобновления качественных выдач темпы прироста просрочки замедлились.
Чем грозит рост проблемных долгов
Ухудшение качества ссуд заставит банки снижать риск-аппетиты, иначе им придется направлять больше средств на резервы, что уменьшит их рентабельность, говорится в документе ЦМАКП.
Главная угроза роста «плохих» долгов состоит не столько в рисках для банков, сколько в ухудшении доступа к кредитам для добросовестных заемщиков с хорошей историей. Многим из них будет сложнее получить деньги именно тогда, когда они особенно нужны, — например, на покупку жилья, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Для банков увеличение доли проблемных ссуд означает недополучение процентных доходов и необходимость формировать больше резервов, что снижает чистую прибыль. Поэтому, как сказала эксперт, ЦБ не рассчитывает, что в 2025-м их прибыль повторит рекорд 2024 года в 3,8 трлн рублей.
— В свою очередь, ужесточение условий кредитования для бизнеса и населения будет сдерживать расширение экономической активности и рост ВВП, — считает старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов допускает дальнейший рост объема плохих долгов, но считает разговоры о близком банковском кризисе преждевременными. По его оценке, кредитные организации за последние годы сформировали значительный запас прочности: совокупный капитал выше нормативов оценивается примерно в 8 трлн. ЦБ также сохраняет жесткие регуляторные меры, которые ограничивают нарастание рисков, добавил он. Кроме того, по словам эксперта, позиция регулятора и Минфина против изъятия «сверхприбыли» банков, по-видимому, направлена на сохранение этого запаса на случай возможных потрясений.
Для снижения просрочки ЦБ уже предпринимает шаги — в частности, регулятор снизил ключевую ставку до 16,5%, напомнила Наталья Мильчакова. Эксперт считает, что кредиторы могли бы дополнительно стимулировать заемщиков оформлять обеспечение по крупным займам «на любые цели» — например, залог имущества или автомобиля — взамен на более низкую ставку. По оценке Натальи Мельниковой, в 2026 году доля просрочки в портфеле на фоне падения ключевой может снизиться с 7 до 4−5%.