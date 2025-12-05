Ссуды и последствия: рост просроченных долгов грозит банковским кризисом

В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «Известия» ознакомились с их докладом. На октябрь доля «плохих» ссуд — тех, по которым не платят более трех месяцев, — достигла 7%. Критическим считается уровень в 10%. При этом за девять месяцев объем проблемных займов вырос в 1,6 раза и превысил 2 трлн рублей. Основные причины — высокие ставки и рост долговой нагрузки, замедление потребкредитования и ухудшение финансового положения компаний. К чему это может привести и как оценивают ситуацию в ЦБ — в материале «Известий».