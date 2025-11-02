США задумались над усилением влияния доллара для противодействия Китаю

FT напоминает, что небольшие латиноамериканские страны, например Эквадор и Сальвадор, уже используют доллар в своей экономике. Аргентина также имела «валютный фонд» с привязкой к доллару с 1991 по 2002 год, однако отказалась от этого после дефолта в 2001-м. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что долларизация Аргентины обречет ее на низкий рост из-за зависимости от политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.