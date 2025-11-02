Ричмонд
США задумались над усилением влияния доллара для противодействия Китаю

Администрация США изучает возможность продвижения долларизации других стран на фоне попыток Китая подорвать глобальную роль доллара, сообщает FT. Главным кандидатом на долларизацию считают Аргентину, столкнувшуюся с кризисом.

Источник: Freepik

Представители администрации президента США обсуждают способы продвижения доллара в качестве основной валюты для других стран, чтобы противостоять попыткам Китая снизить глобальную роль американской валюты, сообщает Financial Times.

В августе сотрудники правительственных ведомств, включая Минфин и Белый дом, встречались с ведущим экспертом по долларизации, профессором Университета Джона Хопкинса Стивом Ханке, чтобы обсудить пути продвижения такой политики. В комментарии FT Ханке заявил, что в руководстве США «очень серьезно» относятся к этому вопросу, но окончательных решений пока не принято.

Экономист рассказал, что встреч было две и на второй присутствовал «политический деятель» со связями в Белом доме, который подчеркнул опасения администрации США из-за призывов Китая к развивающимся рынкам меньше использовать доллар в межнациональных расчетах. Ханке сообщил, что интерес к долларизации пересекается со стремлением Вашингтона более широко применять долларовые стейбл-коины.

«Высшее руководство потребовало, чтобы все связанные с этим вопросы были тщательно изучены, и здесь на помощь приходит ваш покорный слуга», — сказал экономист.

Представитель Белого дома Куш Десаи подтвердил проведение встреч чиновников с Ханке, но подчеркнул, что официального решения по поводу продвижения долларизации не принималось.

«Президент Трамп неоднократно подтверждал свою приверженность сохранению силы и могущества доллара. Как и во многих других вопросах национальной важности, администрация регулярно обращается к внешним экспертам за разъяснениями по этому приоритету президента. Однако эти обсуждения и прослушивания не должны рассматриваться как отражение официальной политической позиции или политики администрации», — отметил Десаи.

МИД России сообщал, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с некоторыми странами Латинской Америки и членами БРИКС. Объединение также изучало возможность создать собственную валюту.

В начале своего второго президентского срока Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными тарифами в случае дедолларизации.

Ханке среди возможных кандидатов на долларизацию экономики назвал Ливан, Пакистан, Гану, Турцию, Египет, Венесуэлу, Зимбабве и Аргентину. Последняя в сентябре столкнулась с обвалом курса песо, в связи с чем США выделили стране $20 млрд для «экономической стабилизации».

Из-за частой потери доверия к песо долларизация часто рассматривается как способ выхода Аргентины из валютных кризисов и была ключевым пунктом предвыборной кампании либертарианца Хавьера Милея, ставшего президентом страны. При этом министр экономики Аргентины Луис Капуто недавно исключил долларизацию как краткосрочную меру из-за нехватки долларовых резервов, но не отверг идею полностью.

FT напоминает, что небольшие латиноамериканские страны, например Эквадор и Сальвадор, уже используют доллар в своей экономике. Аргентина также имела «валютный фонд» с привязкой к доллару с 1991 по 2002 год, однако отказалась от этого после дефолта в 2001-м. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что долларизация Аргентины обречет ее на низкий рост из-за зависимости от политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Издание пишет, что после победы партии Милея на выборах в конгресс инвесторы рассчитывают, что его правительство со временем перейдет к более гибкому курсу песо с поддержкой США и МВФ.

В то же время Джей Ньюман, бывший старший портфельный менеджер Elliott Management, который помог хедж-фонду выиграть длительную борьбу с Аргентиной за выплаты по ее просроченному долгу, считает, что долларизация экономики страны разорвет «порочный круг» кризисов.

По оценке Ханке, около 76% долга, накопленного Аргентиной с 1995 года, возникли из-за утечки капитала, что отражает хроническое недоверие к песо. «Все эти спасательные меры — плохая сделка. Если только четверть долга остается [в экономике] и используется продуктивно, свободного денежного потока будет недостаточно для обслуживания долга», — говорит он.

