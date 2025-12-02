США выступают за возвращение России ее замороженных активов

«Есть члены (американской — “Газета.Ru”) администрации, которые хотят вести бизнес с Россией… Тема с активами им не подходит», — говорится в сообщении издания.
В то же время Politico отмечала, что переговоры об использовании замороженных российских активах для предоставления Украине кредита могут быть сорваны из-за позиции Бельгии.
Как пишет газета, Европейская комиссия «вот-вот обнародует» правовую базу для предоставления кредита Украине за счет российских активов, «чтобы гарантировать, что в апреле военный бюджет Украины не опустеет».
В декабре лидеры ЕС соберутся на новый саммит для обсуждения этого вопроса, напоминает Politico.
Глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил 1 декабря о том, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для Украины.