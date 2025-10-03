США выпустят монету в $1 с изображением Трампа

«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. [Дональд Трамп] навсегда останется лицом 250-летия Америки благодаря [министру финансов Скотту Бессенту] и [казначею Брэндону Бичу]», — написал он, прикрепив к публикации черновой вариант изображения.
На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово Liberty (с англ. — свобода), в середине — фраза In God We Trust (девиз США и штата Флорида, помещается на монеты и купюры, с англ. — В Бога верим). Внизу размещены даты 1776−2026 (250-летие с момента провозглашения независимости США от Великобритании).
Бич подтвердил разработку такой монеты, посвященной 250-летию США, которое состоится в следующем году. «С нетерпением жду возможности поделиться более подробной информацией вскоре, как только закончится обструкционистский шатдаун правительства США», — сообщил казначей США.