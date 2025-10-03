США выпустят монету в $1 с изображением Трампа

На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово Liberty (с англ. — свобода), в середине — фраза In God We Trust (девиз США и штата Флорида, помещается на монеты и купюры, с англ. — В Бога верим). Внизу размещены даты 1776−2026 (250-летие с момента провозглашения независимости США от Великобритании).