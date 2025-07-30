США ввели против Бразилии пошлины из-за дела «тропического Трампа»

Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва не раз критиковал американского лидера. Например, в июне он отметил, что президент такой страны, как США, «должен следить за своими словами, обдумывать, что говорит, должен быть меньше в интернете и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности», а не гнаться за «чертовыми заголовками» в СМИ и популярностью.