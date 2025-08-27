Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ввели 50-процентные пошлины против Индии

В силу вступили 50-процентные пошлины США против Индии.

Источник: AP 2024

Это произошло в 7:00 мск (полночь по Вашингтону).

Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно.

Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение мер, сообщил источник Reuters в индийском Минторговли. С его слов, власти помогут экспортерам, пострадавшим от пошлин, и будут поощрять к перенаправлению экспортных потоков на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Увеличение пошлинной ставки грозит подорвать экономические отношения США с Индией, в которой две трети крупнейших американских корпораций имеют офшорные операции, отмечает The New York Times. Ситуация также угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке — четвертом по величине в мире.

Президент США Дональд Трамп за последний месяц четыре раза не смог дозвониться до индийского премьера Нарендры Моди. Тот отказывается от разговора, выяснила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Узнать больше по теме
Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше