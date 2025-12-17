Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США временно разрешили некоторые операции, связанные с «Сахалином-2»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с российским нефтегазовым проектом «Сахалин-2».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как говорится в соответствующей лицензии, операции, связанные с морской перевозкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2» разрешены до 18 июня 2026 года 12:01 по восточному времени. При этом нефть должна идти только в Японию.

Кроме того, лицензия разрешила до 18 июня 2026 года проводить транзакции, а также операции с участием акционерного общества «Газпромбанк» или любого юридического лица, в котором Газпромбанку прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые связаны с проектом «Сахалин-2».

Узнать больше по теме
Лицензия: виды и особенности получения
Некоторым видам бизнеса для разрешения на работу необходимо иметь лицензию. В этой статье мы рассмотрим, что это за документ, кому он нужен, а также выделим особенности, которые необходимо учитывать при его получении.
Читать дальше