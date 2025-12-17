США временно разрешили некоторые операции, связанные с «Сахалином-2»

Как говорится в соответствующей лицензии, операции, связанные с морской перевозкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2» разрешены до 18 июня 2026 года 12:01 по восточному времени. При этом нефть должна идти только в Японию.
Кроме того, лицензия разрешила до 18 июня 2026 года проводить транзакции, а также операции с участием акционерного общества «Газпромбанк» или любого юридического лица, в котором Газпромбанку прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые связаны с проектом «Сахалин-2».