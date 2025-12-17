США временно разрешили часть операций с Банком России

«Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента… с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по восточному летнему времени 18 июня 2026 года», — сказано в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В лицензии указано, что разрешение на соответсвующие операции получили Банк России, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Банк «Зенит», Альфа-Банк, Росбанк, Национальный клиринговый центр, а также Банк «Санкт-Петербург».
Кроме того, поясняется в документе, под «связанными с гражданской ядерной энергетикой» понимаются транзакции, которые необходимы, чтобы поддерживать гражданские ядерные проекты, запущенные до 21 ноября 2024 года.