США призвали Европу активнее замещать российский газ американским СПГ

В Афинах прошли переговоры, в которых приняли участие министр энергетики США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергум, представители более 80 американских и европейских ведомств, а также руководители крупнейших компаний, специализирующихся на СПГ.
Бергум заявил, что США способны полностью вытеснить российский газ с европейского рынка благодаря увеличению собственного экспорта. С помощью новых инфраструктурных проектов мы можем заменить всю российскую продукцию, заявил он, акцентируя внимание на стратегических планах Соединенных Штатов в формате энергетического партнерства с Европой.
Акцент переговоров сместился на развитие «Вертикального коридора», который призван соединить Грецию с Болгарией, Румынией и Украиной, а также обеспечить новые логистические маршруты поставок СПГ. Особое значение в реализации проекта имеют экспортные терминалы около Афин и на севере страны.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна выступает ключевой точкой входа американского СПГ на европейский рынок благодаря своему географическому положению.
Министр энергетики США Крис Райт поддержал курс ЕС на сокращение импорта российского газа в течение ближайших двух лет, подчеркнув, что это станет важным шагом для укрепления энергетической безопасности Европы и дальнейшего развития трансатлантического сотрудничества. Райт также отметил, что Россия располагает пятью трубопроводами в Европу и одним в Китай, что подчеркивает важность диверсификации поставок газа в регионе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».