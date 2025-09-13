США призвали страны G7 ввести пошлины против покупателей российской нефти

Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, США намерены оказать давление на другие страны Группы семи, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. 9 сентября Financial Times сообщила, что Трамп призвал ЕС увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии для усиления давления на Россию. Еще раньше издание информировало, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа.