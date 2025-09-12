США призвали ЕС и G7 к пошлинам против Китая и Индии из-за нефти России

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. Представитель американского Минфина в комментарии агентству заявил, что эти закупки «финансируют военную машину», продлевая конфликт на Украине. «Ранее на этой неделе мы дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены прекратить войну у себя на заднем дворе, они должны присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны», — сказал он.