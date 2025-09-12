США призвали ЕС и G7 к пошлинам против Китая и Индии из-за нефти России

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. Представитель американского Минфина в комментарии агентству заявил, что эти закупки «финансируют военную машину», продлевая конфликт на Украине. «Ранее на этой неделе мы дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены прекратить войну у себя на заднем дворе, они должны присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны», — сказал он.
До этого The Wall Street Journal и Financial Times писали, что Вашингтон требует от европейских стран, чтобы те ввели пошлины в отношении Индии и Китая для усиления давления на Россию. Источники FT сообщали, что США призовут сделать это и страны G7.
В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада.
США в конце августа ввели дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, таким образом увеличив ставку для Нью-Дели до 50%. Индия сочла ограничения несправедливыми и решила продолжить закупки российской нефти вопреки требованиям США. Индийский министр нефти и природного газа Хардип Пури отмечал, что поставки российской нефти помогли защитить мировую экономику от скачка цен.