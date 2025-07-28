Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США приостановили ограничения на экспорт в Китай, сообщает Financial Times

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила наложение ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, которые начнутся в понедельник.

«США заморозили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином и помочь президенту Дональду Трампу добиться встречи с председателем Си Цзиньпином в этом году», — говорится в материале на сайте издания.

Отмечается, что в последние несколько месяцев Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США получало распоряжения избегать жестких мер в отношении КНР.

Однако, по словам некоторых чиновников, причиной является опасение ответных мер со стороны Пекина в виде ограничений на экспорт в США важных редкоземельных металлов и магнитов.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР — 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать «фентаниловая» пошлина в 20%. В конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше