Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США предложат частным компаниям перерабатывать оружейный плутоний

Министерство энергетики США готово предложить частным энергетическим компаниям доступ к запасам оружейного плутония общим объемом в 19 тонн для его последующей переработки в топливо для нужд американской атомной энергетики. Как сообщает Financial Times, Минэнерго при этом готово способствовать получению ускоренного одобрения Комиссии по ядерному регулированию.

Источник: Reuters

По информации FT, первыми двумя компаниями, которые получат доступ к запасам плутония «из боеголовок времен холодной войны», могут стать американская Oklo и французская Newcleo. Инициатива по переработке плутония стала очередным шагом администрации Трампа по стимулированию атомной энергетики на фоне роста спроса на электроэнергию для нужд строящихся и проектируемых центров обработки данных.

В сентябре на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики США Крис Райт озвучил планы по снижению зависимости его страны от поставок урана из России. По его словам, США стремятся увеличить свой стратегический запас урана с помощью развития внутренних мощностей по производству и обогащению с широким привлечением частного капитала. Кроме того, США «активно работают над перестройкой цепочек поставок» ядерного топлива.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше