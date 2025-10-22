США предложат частным компаниям перерабатывать оружейный плутоний

В сентябре на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики США Крис Райт озвучил планы по снижению зависимости его страны от поставок урана из России. По его словам, США стремятся увеличить свой стратегический запас урана с помощью развития внутренних мощностей по производству и обогащению с широким привлечением частного капитала. Кроме того, США «активно работают над перестройкой цепочек поставок» ядерного топлива.