США предложат частным компаниям перерабатывать оружейный плутоний

По информации FT, первыми двумя компаниями, которые получат доступ к запасам плутония «из боеголовок времен холодной войны», могут стать американская Oklo и французская Newcleo. Инициатива по переработке плутония стала очередным шагом администрации Трампа по стимулированию атомной энергетики на фоне роста спроса на электроэнергию для нужд строящихся и проектируемых центров обработки данных.
В сентябре на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики США Крис Райт озвучил планы по снижению зависимости его страны от поставок урана из России. По его словам, США стремятся увеличить свой стратегический запас урана с помощью развития внутренних мощностей по производству и обогащению с широким привлечением частного капитала. Кроме того, США «активно работают над перестройкой цепочек поставок» ядерного топлива.