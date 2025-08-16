Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США отменили переговоры по торговой сделке с Индией

Визит переговорной группы из США в Индию для обсуждения торговой сделки между странами отменен. Он должен был состояться 25—29 августа, но теперь будет перенесен, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Этот раунд обсуждений должен был стать для государств шестым. Как сообщает телеканал, переговоры были отложены на фоне роста напряженности в экономических отношений между странами после увеличения пошлин на импорт индийских товаров в США. NDTV отмечает, что отмененная дата переговоров была приурочена к 27 августа, когда новые ограничения вступят в силу.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары. С учетом уже существовавших ограничений, тарифы на импорт из Индии достигли 50%. Свое решение глава Белого дома обосновал тем, что Индия закупает нефть у России, поддерживая тем самым ее экономику.