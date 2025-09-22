Ричмонд
США объявили о крупнейшей сделке с Казахстаном по локомотивам на $4 млрд

Казахстан согласился заключить с США «крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов», сообщил глава американского Минторга Говард Лютник в Х.

Источник: Reuters

Это произошло после разговора президентов Дональда Трампа и Касыма-Жомарта Токаева. Последний сейчас находится с визитом в Нью-Йорке.

«Эта сделка обеспечивает мощную поддержку одной из наших важнейших отраслей промышленности. Эта сделка на $4 млрд — не просто огромный успех», — сообщил Лютник.

Пресс-служба Токаева сообщила детали сделки: соглашение на сумму около $4,2 млрд заключено с американской компанией Wabtec и предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

В Астане с 2009 года работает локомотивосборочный завод Wabtec, в него было инвестировано $230 млн, выпущено свыше 600 локомотивов для Казахстана и на экспорт. «Уровень локализации производства достиг 45%», — отметила пресс-служба. В прошлом году американская компания открыла в стране технологический и инженерный центр для внедрения инноваций и подготовки кадров.

Материал дополняется

Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
