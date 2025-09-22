США объявили о крупнейшей сделке с Казахстаном по локомотивам на $4 млрд

Это произошло после разговора президентов Дональда Трампа и Касыма-Жомарта Токаева. Последний сейчас находится с визитом в Нью-Йорке.
«Эта сделка обеспечивает мощную поддержку одной из наших важнейших отраслей промышленности. Эта сделка на $4 млрд — не просто огромный успех», — сообщил Лютник.
Пресс-служба Токаева сообщила детали сделки: соглашение на сумму около $4,2 млрд заключено с американской компанией Wabtec и предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
В Астане с 2009 года работает локомотивосборочный завод Wabtec, в него было инвестировано $230 млн, выпущено свыше 600 локомотивов для Казахстана и на экспорт. «Уровень локализации производства достиг 45%», — отметила пресс-служба. В прошлом году американская компания открыла в стране технологический и инженерный центр для внедрения инноваций и подготовки кадров.
