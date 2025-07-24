США обложат пошлинами большую часть мира, заявил Трамп

Как заявил Трамп на мероприятии по теме искусственного интеллекта в Вашингтоне, трансляцию которого вели американские телеканалы, пошлины коснутся товаров из тех стран, которые не успеют заключить торговые сделки с США. Президент привел несколько примеров успешных сделок и страны, с которыми скоро они будут достигнуты.
«В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?» — объяснял под смех собравшихся Трамп, что не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры.
«Это будет слишком много для всех», — резюмировал Трамп.