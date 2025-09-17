США не разрешили «Белавиа» летать на Boeing в Россию

На прошлой неделе Вашингтон вывел из-под жестких ограничений восемь Boeing, принадлежащих компании. Им разрешили выполнять международные рейсы и проходить техническое обслуживание, также «Белавиа» сможет закупать комплектующие для лайнеров.
Как уточняется в сообщении Минторга, помимо России решение не распространяется на Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Однако, добавили в ведомстве, такие полеты могут разрешить «в соответствии с лицензией».
В документе говорится, что исключенные из-под санкций лайнеры нельзя использовать для перевозки товаров, на которые распространяются экспортные ограничения США. В их числе — «любые предметы, предназначенные для поддержки военных действий России против Украины».
США объявили о снятии части ограничений против «Белавиа» во время визита в Минск спецпредставителя президента Дональда Трампа Джона Коула. Это произошло на фоне решения белорусских властей освободить 52 осужденных, в числе которых был оппозиционер, бывший соперник президента Александра Лукашенко на выборах 2020 года Николай Статкевич. Всех, кроме Статкевича, отправили в Литву, он отказался покидать территорию Белоруссии. Издание «Наша Нива» писало, что его отвезли в колонию города Глубокое.
Rzeczpospolita называла смягчение западных санкций против Белоруссии условием Лукашенко для освобождения заключенных. По данным издания, речь шла о «большем числе» из 1,3 тыс. человек, о которых говорил президент США Дональд Трамп после разговора с Лукашенко.
Материал дополняется.