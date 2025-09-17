США не разрешили «Белавиа» летать на Boeing в Россию

США объявили о снятии части ограничений против «Белавиа» во время визита в Минск спецпредставителя президента Дональда Трампа Джона Коула. Это произошло на фоне решения белорусских властей освободить 52 осужденных, в числе которых был оппозиционер, бывший соперник президента Александра Лукашенко на выборах 2020 года Николай Статкевич. Всех, кроме Статкевича, отправили в Литву, он отказался покидать территорию Белоруссии. Издание «Наша Нива» писало, что его отвезли в колонию города Глубокое.