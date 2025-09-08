США назвали ЕС условие ужесточения американских санкций против Москвы

Европейские страны должны перестать покупать российские нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом газете Financial Times (FT) заявил министр энергетики США Крис Райт.
«Если бы европейцы провели черту и сказали: “Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть”. Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно», — сказал он.
Заменить российское топливо Райт предложил американским сжиженным природным газом (СПГ), бензином и другими продуктами. Таким образом ЕС сможет исполнить условия торгового соглашения с США, в рамках которого должен закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд к концу 2028 года, отметил Райт.
США полагают, что этот сценарий выгоден для Европы с экономической точки зрения, пояснил глава американского Минэнерго.
«Вам хотите иметь надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами. Другая причина заключается в том, что главная цель администрации [президента США Дональда] Трампа, и, я полагаю, ЕС, — положить конец российско-украинской войне», — сказал он.
В мае Еврокомиссия представила план по постепенному отказу от российских энергоносителей до конца 2027 года. Пункт об отказе Евросоюза от российских энергоносителей включен и в торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем, заключенное в конце июля. Согласно ему, ЕС откажется от импорта российских нефти и газа в пользу американских энергоресурсов.
Associated Press со ссылкой на источник писало, что 8 сентября группа европейских чиновников во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном посетит Минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции.
Введение санкций обсуждалось Трампом с европейскими лидерами 4 сентября на онлайн-встрече. После нее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что «если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров», то США и Европа вместе введут «дополнительные санкции». Он уточнил, что речь идет о координации действий в рамках «первичных и вторичных» ограничений. По данным The Wall Street Journal, Трамп во время этой беседы никаких обязательств по санкциям не дал. При этом он заявил о готовности Вашингтона перейти ко второй фазе санкций против России.
Глава Минфина Скотт Бессент перед этим призвал Европу последовать за США в вопросе введения вторичных санкций в отношении Москвы, то есть против стран, покупающих российскую нефть. Европейским лидерам, призывающим США к усилению санкций против России, по его словам, следует что-то сделать самим или «заткнуться». Евросоюз сейчас обсуждает 19-й пакет европейских санкций, по данным Bloomberg, он будет представлен в ближайшие несколько дней, может быть впервые задействован механизм применения вторичных ограничений.
Требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам нефти, Кремль называл незаконными угрозами. Санкции Москва также считает нелегитимными и требует их отмены.