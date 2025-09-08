США назвали ЕС условие ужесточения американских санкций против Москвы

Введение санкций обсуждалось Трампом с европейскими лидерами 4 сентября на онлайн-встрече. После нее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что «если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров», то США и Европа вместе введут «дополнительные санкции». Он уточнил, что речь идет о координации действий в рамках «первичных и вторичных» ограничений. По данным The Wall Street Journal, Трамп во время этой беседы никаких обязательств по санкциям не дал. При этом он заявил о готовности Вашингтона перейти ко второй фазе санкций против России.