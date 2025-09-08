Ричмонд
США назвали ЕС условие ужесточения американских санкций против Москвы

Евросоюз должен прекратить закупки российского топлива, если хочет от США санкций, заявил Райт. ЕС декларирует полный отказ от него к 2027 году. Брюссель уже обязался купить у США энергоносители на $750 млрд течение трех лет.

Источник: AP 2024

Европейские страны должны перестать покупать российские нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом газете Financial Times (FT) заявил министр энергетики США Крис Райт.

Министр отметил, что доходы от такого экспорта Россия может направлять на финансирование военной операции.

«Если бы европейцы провели черту и сказали: “Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть”. Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно», — сказал он.

Заменить российское топливо Райт предложил американским сжиженным природным газом (СПГ), бензином и другими продуктами. Таким образом ЕС сможет исполнить условия торгового соглашения с США, в рамках которого должен закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд к концу 2028 года, отметил Райт.

США полагают, что этот сценарий выгоден для Европы с экономической точки зрения, пояснил глава американского Минэнерго.

«Вам хотите иметь надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами. Другая причина заключается в том, что главная цель администрации [президента США Дональда] Трампа, и, я полагаю, ЕС, — положить конец российско-украинской войне», — сказал он.

В мае Еврокомиссия представила план по постепенному отказу от российских энергоносителей до конца 2027 года. Пункт об отказе Евросоюза от российских энергоносителей включен и в торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем, заключенное в конце июля. Согласно ему, ЕС откажется от импорта российских нефти и газа в пользу американских энергоресурсов.

Associated Press со ссылкой на источник писало, что 8 сентября группа европейских чиновников во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном посетит Минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Введение санкций обсуждалось Трампом с европейскими лидерами 4 сентября на онлайн-встрече. После нее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что «если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров», то США и Европа вместе введут «дополнительные санкции». Он уточнил, что речь идет о координации действий в рамках «первичных и вторичных» ограничений. По данным The Wall Street Journal, Трамп во время этой беседы никаких обязательств по санкциям не дал. При этом он заявил о готовности Вашингтона перейти ко второй фазе санкций против России.

Глава Минфина Скотт Бессент перед этим призвал Европу последовать за США в вопросе введения вторичных санкций в отношении Москвы, то есть против стран, покупающих российскую нефть. Европейским лидерам, призывающим США к усилению санкций против России, по его словам, следует что-то сделать самим или «заткнуться». Евросоюз сейчас обсуждает 19-й пакет европейских санкций, по данным Bloomberg, он будет представлен в ближайшие несколько дней, может быть впервые задействован механизм применения вторичных ограничений.

Требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам нефти, Кремль называл незаконными угрозами. Санкции Москва также считает нелегитимными и требует их отмены.

