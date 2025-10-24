США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами

Одна из основных причин накопления такой задолженности — хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.