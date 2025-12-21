США могут отменить пошлины на товары, которые не будут сами выпускать

«Есть вещи, которые могут быть скорректированы», — сообщил он в эфире телеканала CBS, говоря о введенных США пошлинах в отношении товаров из других стран. «Как вы видели, мы, к примеру, решили вывести кофе [из-под действия американских пошлин], поскольку мы не производим кофе в США в больших объемах, — пояснил Хассет. — И, думаю, если есть что-то еще, что совсем не производят в США, есть готовность сделать исключения в отношении этого, если не предполагается, что это будут выпускать в США из-за климата и чего-то подобного». Как он уточнил, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сейчас «возглавляет работу по рассмотрению этих вопросов», касающихся возможной отмены тарифов.