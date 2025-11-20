Ричмонд
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Конфискация активов России может обойтись США в примерно 6,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Источник: Reuters

Именно такую сумму составляет объем американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам 2024 года.

На прошлой неделе бюджетное управление конгресса допустило, что президент США Дональд Трамп в 2026—2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.

В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

