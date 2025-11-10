Ричмонд
США и Китай приостановили действие взаимных портовых сборов на год

Власти США и Китая приостанавливают взаимные портовые сборы, эта мера действует год. Данные сборы стали одним из основных раздражителей в торговом конфликте. Об этом пишет «Интерфакс».

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Офис торгового представителя США объявил в понедельник о приостановке на год расследования в отношении судостроительной отрасли Китая. Вслед за этим министерство транспорта КНР заявило об отсрочке на год собственных мер, ссылаясь на достигнутое с США соглашение.

Ранее в этом году американские власти ввели портовые сборы для судов, связанных с Китаем, с целью ослабить контроль этой страны над морской отраслью и поддержать американское судостроение. Данное решение было принято по итогам расследования, выявившего, что доминирование Китая на глобальных рынках морских перевозок, логистики и судостроения достигается за счет недобросовестных практик.

В ответ власти КНР ввели 10 октября портовые сборы для американских судов, однако в понедельник министерство транспорта Китая приостановило их действие на год.

Взаимные портовые сборы со стороны США и Китая создавали угрозу дестабилизации глобальных морских перевозок, роста ставок фрахта и нарушения товарных потоков, включая поставки ключевых видов сырья, таких как нефть.

Кроме того, министерство торговли Китая в понедельник объявило о годичной приостановке санкций в отношении пяти американских дочерних компаний южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Эти санкции были введены 14 октября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Логистика: искусство учета, хранения и доставки
От бесперебойных поставок сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю — правильно выстроенные процессы обеспечивают конкурентное преимущество, снижают затраты и повышают удовлетворенность клиентов. В статье разбираемся в основах логистики, ее видах и задачах.
Читать дальше