США и Китай приостановили действие взаимных портовых сборов на год

Ранее в этом году американские власти ввели портовые сборы для судов, связанных с Китаем, с целью ослабить контроль этой страны над морской отраслью и поддержать американское судостроение. Данное решение было принято по итогам расследования, выявившего, что доминирование Китая на глобальных рынках морских перевозок, логистики и судостроения достигается за счет недобросовестных практик.