США и Китай приостановили действие взаимных портовых сборов на год

Офис торгового представителя США объявил в понедельник о приостановке на год расследования в отношении судостроительной отрасли Китая. Вслед за этим министерство транспорта КНР заявило об отсрочке на год собственных мер, ссылаясь на достигнутое с США соглашение.
Ранее в этом году американские власти ввели портовые сборы для судов, связанных с Китаем, с целью ослабить контроль этой страны над морской отраслью и поддержать американское судостроение. Данное решение было принято по итогам расследования, выявившего, что доминирование Китая на глобальных рынках морских перевозок, логистики и судостроения достигается за счет недобросовестных практик.
В ответ власти КНР ввели 10 октября портовые сборы для американских судов, однако в понедельник министерство транспорта Китая приостановило их действие на год.
Взаимные портовые сборы со стороны США и Китая создавали угрозу дестабилизации глобальных морских перевозок, роста ставок фрахта и нарушения товарных потоков, включая поставки ключевых видов сырья, таких как нефть.
Кроме того, министерство торговли Китая в понедельник объявило о годичной приостановке санкций в отношении пяти американских дочерних компаний южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Эти санкции были введены 14 октября.
