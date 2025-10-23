Ричмонд
США дали месяц на сворачивание операций с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом

Минфин США дал на сворачивание операций с попавшими под санкции «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками» время до 22 ноября. Москва считает санкции незаконными.

Источник: Shutterstock

Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками», где компаниям принадлежит 50% и более, в связи с новыми санкциями в их отношении. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Все операции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопутствуют и необходимы для свертывания любых операций с участием одного или нескольких следующих заблокированных лиц, разрешены до 12:01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8:01 22 ноября мск. — РБК)», — говорится в нем.

В документе отмечается, что лицензия не затрагивает запрещенные ранее транзакции с попавшими ранее под санкции лицами и «определенными иностранными финансовыми учреждениями», а также операции с Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Также до 21 ноября выдана отдельная лицензия на сворачивание операций с АЗС компании ЛУКОЙЛ, находящимися за пределами России. Кроме того, Минфин США выдал лицензию до 21 ноября на прекращение транзакций, связанных с долговыми обязательствами и акциями.

Введенные Вашингтоном санкции не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», уточняется в другой опубликованной американским Минфином лицензии.

США ввели санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний 22 октября. Американский Минфин объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» и призвал союзников присоединиться. Президент США Дональд Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня.

Неделей ранее ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа ввела Великобритания.

Москва считает вводимые санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

