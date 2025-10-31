Минпромторг: повышение утильсбора отсрочат до 1 декабря

«В соответствии с поручением Первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчёта утильсбора на легковые автомобили», — сказано в релизе.
Напомним, ранее Минпромторгом России были подготовлены изменения в механику расчёта утилизационного сбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категории М1). Сформированный подход подразумевает, что базовая ставка для расчёта утилизационного сбора формируется на основании типа и объёма двигателя, а мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом предлагается сохранить действие меры поддержки в виде льготного коэффициента для граждан, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 л.с. для личного пользования. Доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%.
С учётом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года). Проект постановления в соответствующей редакции внесён в Правительство Российской Федерации.
Такое решение позволит завершить процессы доставки в рамках действующих заказов по текущим правилам. Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчёте утильсбора.
