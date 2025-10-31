Минпромторг: повышение утильсбора отсрочат до 1 декабря

С учётом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года). Проект постановления в соответствующей редакции внесён в Правительство Российской Федерации.