Повышение утильсбора намерены отсрочить до 1 декабря

В сентябре Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления кабмина. Согласно документу, базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя, а его мощность станет основой для применения повышающего коэффициента по прогрессивной шкале. При этом для физических лиц, ввозящих автомобили иностранного производства с мощностью мотора до 160 л. с. для собственных нужд, сохраняются преференциальные коэффициенты. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.