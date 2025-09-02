Средняя зарплата россиян резко выросла

«Важно, что во втором квартале средняя зарплата достигла 100 тыс. рублей и превысила аналогичное значение второго квартала 2024 года на 13,53 тыс. рублей (или на 14,9%). Причем можно говорить об ускорении темпов прироста размеров средних зарплат, так как в первом квартале мы видели прирост на 13,8%. За три месяца средняя зарплата увеличилась на 7,7 тыс. рублей или 8,36%. Среди самых высоких средних зарплат отмечу работников организаций в сфере добычи нефти и природного газа (в 2,15 раза выше средней по экономике, 206,98 тыс. рублей), финансовой деятельности (199 тыс. рублей, что в 2,07 раза выше средней по экономике) и деятельности в области информации и связи (175,89 тыс. рублей, что в 1,83 раза выше средней по экономике). Превышающие 15% темпы прироста размеров средних зарплат в первом полугодии при сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдались во многих отраслях российской экономики. Например, в строительстве средние зарплаты выросли на 16,3%, а в обрабатывающих производствах — на 15,9%», — отметил Балынин.