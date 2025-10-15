Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30%

Респонденты объяснили, что носят меньше наличных в связи с привлекательными ставками по накопительным счетам в банках, («сейчас есть довольно выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»), привычкой к пластиковым картам («приучили к картам»); развитием технологий оплаты («предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).