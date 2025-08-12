Средняя стоимость подержанных автомобилей вернулась к уровню 2023 года

География снижения охватила практически все федеральные округа: максимальное падение средней цены в июле отмечено в Тульской, Архангельской областях, Приморском и Алтайском краях (от −3,5% до −4,5% за месяц). В Московском регионе снижение за месяц достигло 1,7% (до 2,73 млн рублей), в Петербурге и Ленинградской области — минус 1,5% (до 2,10 млн руб.), а на Алтае и в ряде областей средней полосы — от 2% до 3,5%. Даже в традиционно стабильных регионах Южного федерального округа, Поволжья и Сибири фиксируется ускорение динамики: за первое полугодие 2025 года во многих субъектах средняя стоимость снизилась на 5−11%.