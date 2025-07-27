Средний размер пенсий женщин впервые за 10 лет превысил размер пенсий мужчин

По данным на 1 января 2025 года средний размер назначенных пенсий пенсионеров составил 23 175 рублей. В частности, для женщин — 23 249 рублей, а для мужчин — 23 028 рублей. В 2024 году размер пенсий женщин составлял 20 745 рублей, мужчин — 20 854 рубля.
Статистика представлена с 2015 года, тогда, по данным на 1 января, у женщин средний размер назначенных пенсий составлял 10 663 рубля, а у мужчин — 11 346 рублей, и все года после показатель среди мужчин был выше, чем у женщин.
Кроме того, Росстат представил разницу в размерах пенсий между пенсионерами, которые живут в селах и городах. Так, по данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в сельской местности составил 20 722 рубля, а в городах — 24 005 рублей.