Средний размер пенсии в России за год вырос на 11%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средний размер пенсий составил в октябре 23,5 тыс. рублей, по сравнению с октябрем 2024 года он увеличился на 11,7%. Это следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В октябре 2025 г. средний размер назначенных пенсий составил 23 530 рублей и по сравнению с октябрем 2024 г. увеличился на 11,7%», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в конце ноября подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026−2028 годы. Согласно документу, страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 7,6%, социальные — с 1 апреля на 6,8%.

