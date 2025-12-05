Средний размер пенсии в России за год вырос на 11%

«В октябре 2025 г. средний размер назначенных пенсий составил 23 530 рублей и по сравнению с октябрем 2024 г. увеличился на 11,7%», — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в конце ноября подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026−2028 годы. Согласно документу, страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 7,6%, социальные — с 1 апреля на 6,8%.
